Hatzanda Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

หากคุณกำลังมองหาโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในเกาะลันตาแล้วล่ะก็ ลองมาดู Hatzanda Lanta Resort ได้เลย ห่างออกไปเพียง 80 กม. โรงแรมระดับ 1.5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ฮัดซานดา ลันตา รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก โรงแรมมี ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ที่จอดรถ, บริการรถรับ-ส่งสนามบิน, ทัวร์, บริการซักรีด ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า ห้องน้ำเพิ่มเติม ห้องสุขาเพิ่มเติม ชาฟรี เครื่องดื่มต้อนรับฟรี นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่หัตซานดา ลันตา รีสอร์ท

