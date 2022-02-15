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Hatzanda Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



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Hatzanda Lanta Resort является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Всего в 80 км от этого 1,5-звездочного отеля можно легко добраться от аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Hatzanda Lanta Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает бесплатный Wi-Fi во всех номерах, автостоянку, трансфер из аэропорта, экскурсии, услуги прачечной. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная, дополнительный туалет, бесплатный чай, бесплатный приветственный напиток. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр услуг в Hatzanda Lanta Resort.