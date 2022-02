Aonang Princeville Villa Resort and Spa - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Caché dans les arbres se trouve l'Aonang Princeville Villa Resort and Spa (SHA Plus+), à quelques pas du sable soyeux de la mer d'Andaman. La chaleur du soleil n'a d'égale que l'hospitalité chaleureuse que vous trouverez dans cet hôtel 4 étoiles exceptionnel. Les 32 chambres sont décorées de façon classique avec la climatisation, la télévision par satellite, un minibar et les salles de bains disposent d'une douche et d'une baignoire. Allongez-vous au bord de la piscine bleu cristal ou détendez-vous dans le spa ombragé avec un massage. Avec les saveurs de la Thaïlande disponibles au restaurant White Orchid, vous aurez du mal à partir. Les autres offres attrayantes du complexe sont les transferts aéroport et la bagagerie, une salle familiale et des salles de réunion, ainsi que des boutiques et des visites disponibles pour le plus grand plaisir des clients. Si vous recherchez une expérience spéciale et unique, ne cherchez pas plus loin que Aonang Princeville Villa Resort and Spa (SHA Plus+).

