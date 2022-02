Аонанг Принсвилл Вилла Резорт и Спа - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Спрятанный за деревьями курортный спа-отель Aonang Princeville Villa (SHA Plus +) находится всего в нескольких шагах от шелковистого песка Андаманского моря. Теплота солнца сочетается только с теплым гостеприимством, которое вы найдете в этом исключительном 4-звездочном отеле. Все 32 номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, мини-баром, а в ванных комнатах есть душ и ванна. Полежите у кристально голубого бассейна или расслабьтесь в тени спа-салона во время массажа. В ресторане White Orchid вам будет сложно уехать, когда вам предложат вкус Таиланда. Другие привлекательные предложения курорта - это трансфер из аэропорта и камера хранения багажа, семейный номер и помещения для совещаний, а также магазины и туры, которые доставят удовольствие гостям. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Aonang Princeville Villa Resort and Spa (SHA Plus +).

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Аонанг Принсвилл Вилла Резорт и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Аонанг Принсвилл Вилла Резорт и Спа СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.