Аонанг Принсвилл Вилла Резорт и Спа - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Спрятанный за деревьями курортный спа-отель Aonang Princeville Villa (SHA Plus +) находится всего в нескольких шагах от шелковистого песка Андаманского моря. Теплота солнца сочетается только с теплым гостеприимством, которое вы найдете в этом исключительном 4-звездочном отеле. Все 32 номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, мини-баром, а в ванных комнатах есть душ и ванна. Полежите у кристально голубого бассейна или расслабьтесь в тени спа-салона во время массажа. В ресторане White Orchid вам будет сложно уехать, когда вам предложат вкус Таиланда. Другие привлекательные предложения курорта - это трансфер из аэропорта и камера хранения багажа, семейный номер и помещения для совещаний, а также магазины и туры, которые доставят удовольствие гостям. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Aonang Princeville Villa Resort and Spa (SHA Plus +).