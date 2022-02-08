KRABI TEST & GO

Аонанг Принсвилл Вилла Резорт и Спа - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.3
оценка с
2531
Обновление February 8, 2022
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Номера

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Спрятанный за деревьями курортный спа-отель Aonang Princeville Villa (SHA Plus +) находится всего в нескольких шагах от шелковистого песка Андаманского моря. Теплота солнца сочетается только с теплым гостеприимством, которое вы найдете в этом исключительном 4-звездочном отеле. Все 32 номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, спутниковым телевидением, мини-баром, а в ванных комнатах есть душ и ванна. Полежите у кристально голубого бассейна или расслабьтесь в тени спа-салона во время массажа. В ресторане White Orchid вам будет сложно уехать, когда вам предложат вкус Таиланда. Другие привлекательные предложения курорта - это трансфер из аэропорта и камера хранения багажа, семейный номер и помещения для совещаний, а также магазины и туры, которые доставят удовольствие гостям. Если вы ищете что-то особенное и уникальное, остановитесь на Aonang Princeville Villa Resort and Spa (SHA Plus +).

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Адрес / Карта

164 Moo 2, T. Aonang, A. Muang, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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