อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ซ่อนตัวอยู่ในต้นไม้คืออ่าวนาง ปรินซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) เพียงไม่กี่ก้าวจากผืนทรายอันอ่อนนุ่มของทะเลอันดามัน ความอบอุ่นของแสงแดดจะเข้ากันได้ดีกับการต้อนรับอันอบอุ่นที่คุณจะพบได้ที่โรงแรมระดับ 4 ดาวอันยอดเยี่ยมแห่งนี้ ห้องพักทั้ง 32 ห้องตกแต่งอย่างคลาสสิกด้วยเครื่องปรับอากาศ ทีวีระบบช่องสัญญาณดาวเทียม มินิบาร์ และห้องน้ำมีทั้งฝักบัวและอ่างอาบน้ำ นอนเล่นริมสระน้ำสีฟ้าใสหรือผ่อนคลายในสปาใต้ร่มเงาด้วยการนวด ด้วยรสชาติแบบไทยที่มีให้บริการที่ร้านอาหารไวท์ออร์คิด คุณจะพบว่ามันยากที่จะออกไป ข้อเสนอที่น่าสนใจอื่น ๆ ของรีสอร์ท ได้แก่ บริการรับส่งสนามบินและที่เก็บสัมภาระ ห้องสำหรับครอบครัวและห้องประชุม ร้านค้าและทัวร์เพื่อความสุขของผู้เข้าพัก หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่พิเศษและไม่ซ้ำใครแล้วล่ะก็ ลองมาดู อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) ได้เลย

