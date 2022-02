Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Muang Samui Spa-Resort , und Muang Samui Spa-Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

An der Ostküste von Koh Samui liegt das Muang Samui Spa Resort idyllisch am weißen Sandstrand von Chaweng Beach. Das Anwesen ist nur drei Kilometer oder eine 10-minütige Fahrt vom internationalen Flughafen Samui und 25 Kilometer von Nathon City und dem Fähranleger entfernt. Es liegt abseits der lautesten Gegenden, aber nicht so weit, dass Sie sich nicht ohne weiteres ein Stück vom Geschehen abholen können. Gäste haben Mühe, dieses Resort mit seinem erstklassigen Essen, dem Fitnessstudio und der Nähe zu einigen der schönsten Strände der Gegend zu bemängeln. Die beeindruckende südthailändische Einrichtung und das hilfsbereite Personal machen dies zu einem begehrten Ort. Bitte wählen Sie für Ihre Reservierung im Muang Samui Spa Resort die gewünschten Aufenthaltsdaten aus und füllen Sie unser sicheres Online-Buchungsformular aus.

Ausstattung / Ausstattung One Restaurant and one bar on the beach

Free internet WIFI thoughout the hotel

Custermer Service

Welcome drink on arrival

Wake up call service

One outdoor swimming pool

Individually controlled air - conditions

Wide screen LCD-TV, satellite channel

Sofa in guest room

Mini Fridge and mini bar

Coffee and tea making facilities

Whirpool Jacuzzi

Safety deposit box

Hairdryer

Bathrobes

Slipppers

Towel

Bathrooms amenitues

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels