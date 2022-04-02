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Отель Lamai Samui (бывший Le Méridien Koh Samui Resort & Spa) с видом на нетронутый пляж на восточном побережье Самуи воплощает в жизнь деревню с восточным наследием, окруженную пышными зрелыми садами и окруженную лесными горами. Дорожки курорта, усаженные ароматным франжипани, ведут к 75 тихим номерам и виллам с расслабляющими садами и освежающими бассейнами.

Классическая восточная архитектура и дизайн фэн-шуй вызывают умиротворение и спокойствие в атмосферных ресторанах, пейзажном бассейне на берегу моря и безмятежном спа-салоне. Этот курортный отель Lamai Beach расположен на берегу моря, всего в 10 минутах езды от оживленного пляжа Чавенг и скальных скульптур Хин Та и Хин Яй. Здесь можно заняться такими видами активного отдыха, как каякинг и сноркелинг.