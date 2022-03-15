SALAサムイチョンモンビーチ - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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チョンモンビーチに位置するエレガントなリゾート、SALAサムイチョンモンビーチは、個人的かつプライベートな環境での5つ星の贅沢の縮図です。 SALAサムイチョンモンビーチは、サムイ空港、ボープットの趣のあるフィッシャーマンズビレッジ、チャウエンビーチのショッピングエリアとナイトライフエリアからわずか10分です。リゾートは、伝統的なタイの建築とモダンな設備や設備を調和させて、快適でリラックスした雰囲気を提供しています。フレンドリーなスタッフがプロフェッショナルなサービスでお客様を甘やかすのに専念しています。優れた設備と敷地内にある80メートルの白い砂浜のビーチフロントを備えたこのリゾートは、家族連れにもロマンチックな休暇を求める人にも理想的です。ほとんどの宿泊施設には、プライベートスイミングプールと、緑豊かな庭園に設置されたオープンシャワーまたは浴槽付きの魅力的な屋外バスルームがあります。ヴィラとスイートは、SALAシグネチャーサービス、受賞歴のあるスパ、広大なフィットネスセンターなど、ゲストが期待するすべての贅沢を提供します。素晴らしいおもてなしと最先端の設備を備えたSALAサムイチョンモンビーチは、個人的なリラクゼーションの真の定義です。