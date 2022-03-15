SAMUI (SHA+) TEST & GO

САЛА Самуи Чонгмон Бич - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
9.1
оценка с
1077
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Элегантный курортный отель SALA Samui Choengmon Beach, расположенный на пляже Чонгмон, является воплощением 5-звездочной роскоши в личной и уединенной обстановке. SALA Samui Choengmon Beach находится всего в 10 минутах от аэропорта Самуи, причудливой рыбацкой деревни Бопхут, а также магазинов и ночных клубов на пляже Чавенг. Курорт предлагает комфортную расслабляющую атмосферу, в которой традиционная тайская архитектура гармонично сочетается с современными удобствами и удобствами. Доброжелательный персонал позаботится о том, чтобы побаловать гостей профессиональным обслуживанием. Этот курорт с прекрасными удобствами и 80-метровым белым песчаным пляжем вдоль территории идеально подходит как для семей, так и для тех, кто ищет романтического отдыха. Большинство номеров предлагает частный бассейн и очаровательные ванные комнаты под открытым небом с открытым душем или ванной, окруженные пышным садом. Виллы и люксы предлагают все, чего ожидают гости, включая SALA Signature Services, отмеченный наградами спа-центр и обширный фитнес-центр. Отель SALA Samui Choengmon Beach с большим гостеприимством и современными удобствами является истинным воплощением личного расслабления.

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Адрес / Карта

10/9 Moo 5, Baan Plai Laem, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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