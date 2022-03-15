САЛА Самуи Чонгмон Бич - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
All of the following packages include the required tests, and transport.
Элегантный курортный отель SALA Samui Choengmon Beach, расположенный на пляже Чонгмон, является воплощением 5-звездочной роскоши в личной и уединенной обстановке. SALA Samui Choengmon Beach находится всего в 10 минутах от аэропорта Самуи, причудливой рыбацкой деревни Бопхут, а также магазинов и ночных клубов на пляже Чавенг. Курорт предлагает комфортную расслабляющую атмосферу, в которой традиционная тайская архитектура гармонично сочетается с современными удобствами и удобствами. Доброжелательный персонал позаботится о том, чтобы побаловать гостей профессиональным обслуживанием. Этот курорт с прекрасными удобствами и 80-метровым белым песчаным пляжем вдоль территории идеально подходит как для семей, так и для тех, кто ищет романтического отдыха. Большинство номеров предлагает частный бассейн и очаровательные ванные комнаты под открытым небом с открытым душем или ванной, окруженные пышным садом. Виллы и люксы предлагают все, чего ожидают гости, включая SALA Signature Services, отмеченный наградами спа-центр и обширный фитнес-центр. Отель SALA Samui Choengmon Beach с большим гостеприимством и современными удобствами является истинным воплощением личного расслабления.