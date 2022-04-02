KRABI TEST & GO

リッツカールトンリザーブ、プーレイベイ - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
9.1

207レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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有名なリッツカールトンブランドの延長線上にあるゲストは、地元の文化や遺産と混ざり合った贅沢な体験を楽しめます。クラビで最も素晴らしいスポットの1つを占めるリゾートは、アンダマン海に面しており、緑豊かな山々を背景に設定されています。ヤシの木に縁取られた広大なインフィニティプールは、果てしなく続くエメラルド色の海とシームレスに調和しています。食事に関しては、ゲストはタイ料理、イタリア料理、アメリカ料理、またはフュージョン料理の選択に甘んじています。 24時間対応の行き届いたサービス、ウォークインクローゼット、屋内と屋外のバスをお楽しみいただけます。リゾートのESPAスパでは、リラックスできるマッサージやトリートメントをご利用いただけます。リッツカールトンリザーブのプーレイベイは、クラビに滞在するのに最高の美しさであり、本当に最高の場所です。

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住所/地図

111 Moo 3, T. Nongthalay,, Klong Muang, Krabi, Thailand, 81000

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