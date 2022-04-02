KRABI TEST & GO

Залив Пхулай, заповедник Ритц-Карлтон - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
9.1
оценка с
207
Обновление April 2, 2022
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 0
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 1
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 2
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 3
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 4
Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve - Image 5
+32 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Являясь продолжением престижного бренда Ritz Carlton, гостей ждут роскошные впечатления, сочетающиеся с местной культурой и наследием. Курорт расположен в одном из самых красивых уголков Краби, напротив Андаманского моря и окружен пышными зелеными горами. Огромный пейзажный бассейн в обрамлении пальм гармонично сочетается с бескрайним изумрудным морем за его пределами. Когда дело доходит до еды, гости избалованы выбором тайской, итальянской, американской кухни или кухни фьюжн. Гости могут насладиться круглосуточным индивидуальным обслуживанием, встроенными шкафами, а также купальнями в помещении и на открытом воздухе. В спа-салоне ESPA на курорте вас ждут расслабляющие массажи и процедуры. Залив Пхулай, заповедник Ритц-Карлтон - это красота в ее самом лучшем виде и действительно лучшее место для отдыха в Краби.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Залив Пхулай, заповедник Ритц-Карлтон , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Залив Пхулай, заповедник Ритц-Карлтон
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

111 Moo 3, T. Nongthalay,, Klong Muang, Krabi, Thailand, 81000

Отели-партнеры

Деревня на острове Саи-Пхи-Пхи
8.7
рейтинг с
3402 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Amari Vogue Krabi
8.6
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Alisea Pool Villas
8.6
рейтинг с
180 отзывы
Из ฿-1
Melina's Beach Front Bungalows
9.7
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
Краби Аквамарин Резорт
7.9
рейтинг с
755 отзывы
Из ฿-1
Ананта Бурин Резорт
8.2
рейтинг с
1479 отзывы
Из ฿-1
Маленький курорт
8.1
рейтинг с
900 отзывы
Из ฿-1
Тайская деревня Чада
7.9
рейтинг с
691 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU