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Являясь продолжением престижного бренда Ritz Carlton, гостей ждут роскошные впечатления, сочетающиеся с местной культурой и наследием. Курорт расположен в одном из самых красивых уголков Краби, напротив Андаманского моря и окружен пышными зелеными горами. Огромный пейзажный бассейн в обрамлении пальм гармонично сочетается с бескрайним изумрудным морем за его пределами. Когда дело доходит до еды, гости избалованы выбором тайской, итальянской, американской кухни или кухни фьюжн. Гости могут насладиться круглосуточным индивидуальным обслуживанием, встроенными шкафами, а также купальнями в помещении и на открытом воздухе. В спа-салоне ESPA на курорте вас ждут расслабляющие массажи и процедуры. Залив Пхулай, заповедник Ритц-Карлтон - это красота в ее самом лучшем виде и действительно лучшее место для отдыха в Краби.