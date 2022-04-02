KRABI TEST & GO

普莱湾，丽思卡尔顿保护区 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
9.1
通过
207条评论进行评分
更新于 April 2, 2022
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作为久负盛名的丽思卡尔顿品牌的延伸，客人可以享受融合当地文化和传统的奢华体验。度假村位于甲米最迷人的景点之一，面朝安达曼海，以郁郁葱葱的绿色山脉为背景。巨大的棕榈树环绕的无边泳池与远处一望无际的翡翠海无缝融合。说到食物，客人可以选择泰式、意大利式、美式或融合菜。客人可以享受 24 小时个性化服务、步入式衣橱以及室内和室外浴池的乐趣。度假村的 ESPA 水疗中心继续提供令人放松的按摩和护理体验。 Phulay Bay 是丽思卡尔顿保护区的美丽之处，也是甲米真正的最佳住宿地点。

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地址/地图

111 Moo 3, T. Nongthalay,, Klong Muang, Krabi, Thailand, 81000

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