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水と空が出会う宇宙に足を踏み入れ、カスケードテラスは丘の入り江とタイ湾の比類のない景色に縁取られています。サムイ島の至福の天国で泳ぎましょう。誘惑し、誘惑し、セレナーデを誘う海に囲まれたバンヤンツリーサムイには、時代を超えたおいしい謎の空気が溢れています。風光明媚なラマイ湾を見下ろすこのサムイの高級リゾートは、伝統的なタイの建築を反映するように設計された高架構造が特徴で、サムイ島の南東海岸のプライベートヒルコーブにある一連のカスケードテラスに囲まれています。目まぐるしい現代性のペースから離れて、時間が互いに穏やかに溶け合い、いつでも平和が感じられる人里離れた天国に戻りましょう。