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Войдите во вселенную, где вода встречается с небом, а каскадные террасы окаймлены холмами и открываются непревзойденные виды на Сиамский залив. Поплавайте в блаженной гавани на Самуи. Окруженный водами, которые манят, манят и серенаду, Banyan Tree Samui наполнен вневременной атмосферой восхитительной тайны. Этот роскошный курорт на Самуи с видом на живописный залив Ламай расположен на возвышенных зданиях, отражающих традиционную тайскую архитектуру. Он расположен в нескольких каскадных террасах в частной бухте на холме на юго-восточном побережье острова Самуи. Отступите от головокружительного темпа современности в уединенное убежище, где часы плавно переходят друг в друга, а покой всегда под рукой.