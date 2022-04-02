SAMUI TEST & GO

Баньян Три Самуи - Samui Test & Go Hotel

Samui
9.2
оценка с
519
Обновление April 2, 2022
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Войдите во вселенную, где вода встречается с небом, а каскадные террасы окаймлены холмами и открываются непревзойденные виды на Сиамский залив. Поплавайте в блаженной гавани на Самуи. Окруженный водами, которые манят, манят и серенаду, Banyan Tree Samui наполнен вневременной атмосферой восхитительной тайны. Этот роскошный курорт на Самуи с видом на живописный залив Ламай расположен на возвышенных зданиях, отражающих традиционную тайскую архитектуру. Он расположен в нескольких каскадных террасах в частной бухте на холме на юго-восточном побережье острова Самуи. Отступите от головокружительного темпа современности в уединенное убежище, где часы плавно переходят друг в друга, а покой всегда под рукой.

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Адрес / Карта

99/9 Moo 4, Maret, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310

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