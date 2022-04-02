Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Войдите во вселенную, где вода встречается с небом, а каскадные террасы окаймлены холмами и открываются непревзойденные виды на Сиамский залив. Поплавайте в блаженной гавани на Самуи. Окруженный водами, которые манят, манят и серенаду, Banyan Tree Samui наполнен вневременной атмосферой восхитительной тайны. Этот роскошный курорт на Самуи с видом на живописный залив Ламай расположен на возвышенных зданиях, отражающих традиционную тайскую архитектуру. Он расположен в нескольких каскадных террасах в частной бухте на холме на юго-восточном побережье острова Самуи. Отступите от головокружительного темпа современности в уединенное убежище, где часы плавно переходят друг в друга, а покой всегда под рукой.