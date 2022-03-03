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カタビーチのベストセラーの1つ！カタビーチの澄んだ海から10分の場所にあるホテルイビスプーケットカタは、近くにショッピング、ダイニング、ナイトライフを楽しめる最高の宿泊施設を提供しています。
Hotel Ibisの客室は、トレンディでモダンなスタイルで装飾されています。高速インターネット接続とWi-Fiを備えた広々とした居心地の良い客室には、専用バスルームと24時間対応のルームサービスが備わっています。
利用可能なプールでひと泳ぎすることができ、軽食や飲み物を提供する24時間営業のバーで空腹になることはありません。セルフサービスのビジネスセンターを利用でき、ホテルイビスではペットの同伴が可能です。
The Tasteレストランでは、20種類の郷土料理からオリジナルのタパスを作って味わってください。ホテルのロビーバーでは、一日の終わりにくつろげるドリンクを楽しめます。