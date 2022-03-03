PHUKET TEST & GO

イビスプーケットカタ - AQ / ASQ

Phuket
7.9

240レビューによる評価
更新日 March 3, 2022
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カタビーチのベストセラーの1つ！カタビーチの澄んだ海から10分の場所にあるホテルイビスプーケットカタは、近くにショッピング、ダイニング、ナイトライフを楽しめる最高の宿泊施設を提供しています。

Hotel Ibisの客室は、トレンディでモダンなスタイルで装飾されています。高速インターネット接続とWi-Fiを備えた広々とした居心地の良い客室には、専用バスルームと24時間対応のルームサービスが備わっています。

利用可能なプールでひと泳ぎすることができ、軽食や飲み物を提供する24時間営業のバーで空腹になることはありません。セルフサービスのビジネスセンターを利用でき、ホテルイビスではペットの同伴が可能です。

The Tasteレストランでは、20種類の郷土料理からオリジナルのタパスを作って味わってください。ホテルのロビーバーでは、一日の終わりにくつろげるドリンクを楽しめます。

アメニティ/機能

  • 0、5、11日目の3つのCOVID-19スクリーニングテスト（PCR）
  • 24時間年中無休の専任看護師
  • 毎日の健康モニタリング
  • 遠隔医療サービス（追加料金）
  • チェックアウト時の公式COVID-19無料証明書
  • タイ料理、アジア料理、西洋料理から選べる毎日3セットの食事（朝食、ランチ、ディナー）
  • 到着時の無料の軽食
  • ケーブルカラーテレビ（ローカルおよび国際チャンネル）
  • 無料の高速インターネットアクセス
  • 無料の室内設備
  • 6日目と12日目の部屋の掃除
  • ルームサービスとランドリーの20％割引
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住所/地図

88/8 Kata Road, Karon District, Phuket, 83100 Kata Beach, Thailand

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