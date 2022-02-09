Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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ピーチブロッサムリゾートは、カタとカロンビーチの白い砂浜を見渡せます。客室にはデイベッドがあり、庭園、プール、アンダマン海の景色を眺めることができます。
リゾートはカタショッピングセンターの近くに位置し、パトンタウンから車で20分、プーケット国際空港から車で45分です。
Peach Blossomの広々とした客室には、木製家具が備わっています。エアコン、専用バスルーム、バスアメニティが備わっています。一部の客室は寄木細工の床で、専用プールと簡易キッチンが付いています。
ツアーデスクと設備の整ったビジネスセンターを利用できます。リゾートピーチブロッサムが提供するサービスには、レンタカー、空港シャトル、無料駐車場が含まれます。
屋外プールで泳いだり、サウナでリラックスできます。また、カタビーチでは、セーリング、ウィンドサーフィン、シュノーケリングなど、さまざまなウォータースポーツを楽しめます。