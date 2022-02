パートナー病院 Bangkok Hospital Phuket

ピーチブロッサムリゾートは、カタとカロンビーチの白い砂浜を見渡せます。客室にはデイベッドがあり、庭園、プール、アンダマン海の景色を眺めることができます。 リゾートはカタショッピングセンターの近くに位置し、パトンタウンから車で20分、プーケット国際空港から車で45分です。 Peach Blossomの広々とした客室には、木製家具が備わっています。エアコン、専用バスルーム、バスアメニティが備わっています。一部の客室は寄木細工の床で、専用プールと簡易キッチンが付いています。 ツアーデスクと設備の整ったビジネスセンターを利用できます。リゾートピーチブロッサムが提供するサービスには、レンタカー、空港シャトル、無料駐車場が含まれます。 屋外プールで泳いだり、サウナでリラックスできます。また、カタビーチでは、セーリング、ウィンドサーフィン、シュノーケリングなど、さまざまなウォータースポーツを楽しめます。

アメニティ/機能 23-5日目と11-13日目のCOVID-19テスト

24時間無料の介護サービス。

病院からの遠隔医療

メニューから選んだ1日3食

プーケット国際空港からの片道空港送迎-ホテル。

客室内のミニバーと飲料水の無料ストック

客室内での無料の紅茶とコーヒー

宿泊施設での無料のWIFIアクセス

部屋の掃除サービス

1日2回温度チェック

24時間年中無休のホテルアシスタンス

COVID-19無料証明書

飲食の10%割引

ヨガマット、ボードゲーム、オンラインクラス(ヨガ、フィットネス、ナプキンフォールディング)はリクエストに応じて提供されます。

プーケット国際空港到着時の無料COVID-19テスト。

