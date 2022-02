Tanote Villa Hill - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Tanote Villa Hill bietet qualitativ hochwertige Unterkünfte im Sport-, Romantik- und Strandviertel von Koh Tao und ist eine beliebte Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende gleichermaßen. Nur 5 km von der aufregenden Stadt entfernt bietet dieses 3-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Als Oase der Ruhe und Entspannung bietet das Hotel eine totale Erneuerung, nur wenige Schritte von den zahlreichen Attraktionen der Stadt wie der Ao Tanot Bay, Calypso Diving Koh Tao und Laem Thian entfernt. In der Tanote Villa Hill werden alle Anstrengungen unternommen, damit sich die Gäste wohl fühlen. Dazu bietet das Hotel den besten Service und die besten Annehmlichkeiten. Zu den Top-Features des Hotels zählen kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, Waschsalon, privater Check-in/Check-out, Taxiservice. Das Ambiente des Tanote Villa Hill spiegelt sich in jedem Gästezimmer wieder. LCD/Plasma-Fernseher, kostenloser Instantkaffee, kostenloses Begrüßungsgetränk, Spiegel, Hausschuhe sind dabei nur einige der Einrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das Hotel bietet wundervolle Freizeiteinrichtungen, wie beispielsweise Wanderwege, Schnorcheln, Whirlpool, Privatstrand, Thermalbad, die Ihren Aufenthalt unvergesslich machen werden. Was auch immer Ihr Grund für einen Besuch auf Koh Tao ist, das Tanote Villa Hill ist der perfekte Ort für einen aufregenden und aufregenden Urlaub.

