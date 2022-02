タノテヴィラヒル - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

タオ島のスポーツ、ロマンス、ビーチ地区で質の高い宿泊施設を提供するタノテヴィラヒルは、ビジネスとレジャーの両方の旅行者に人気の場所です。街の興奮から5kmに位置する、この3つ星ホテルは絶好のロケーションにあり、街の最大のアトラクションへのアクセスを提供します。休息とリラクゼーションの天国であるこのホテルは、アオタノットベイ、カリプソダイビングタオ島、レムティアンなど、市内の数多くのアトラクションから歩いてすぐの場所で全面リニューアルを行います。タノテヴィラヒルでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ホテルの主な機能には、全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、コインランドリー、プライベートチェックイン/チェックアウト、タクシーサービスが含まれます。タノテヴィラヒルの雰囲気は、すべての客室に反映されています。テレビ液晶/プラズマスクリーン、無料のインスタントコーヒー、無料のウェルカムドリンク、鏡、スリッパは、館内全域にある施設のほんの一部です。ホテルには、ハイキングトレイル、シュノーケリング、ホットタブ、プライベートビーチ、温泉などの素晴らしいレクリエーション施設があり、思い出に残る滞在を楽しめます。タオ島を訪れる理由が何であれ、タノテヴィラヒルは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

