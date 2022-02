Танот Вилла Хилл - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Предлагая качественное жилье в спортивном, романтическом и пляжном районе Ко Тао, Tanote Villa Hill является популярным выбором как среди деловых путешественников, так и среди туристов. Этот 3-звездочный отель расположен в 5 км от оживленного города, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Ao Tanot Bay, Calypso Diving Koh Tao, Laem Thian. В Tanote Villa Hill делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси. Атмосфера Tanote Villa Hill отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки - вот лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как пешеходные тропы, подводное плавание, гидромассажная ванна, частный пляж, купальня с водой из горячих источников, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Независимо от цели вашего визита в Ко Тао отель Tanote Villa Hill является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

