PHUKET TEST & GO

Танот Вилла Хилл - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
7.7
оценка с
306
Обновление February 9, 2022
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Номера

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Предлагая качественное жилье в спортивном, романтическом и пляжном районе Ко Тао, Tanote Villa Hill является популярным выбором как среди деловых путешественников, так и среди туристов. Этот 3-звездочный отель расположен в 5 км от оживленного города, в прекрасном месте и обеспечивает доступ к крупнейшим достопримечательностям города. Райский уголок для отдыха и релаксации, этот отель станет полностью обновленным, всего в нескольких шагах от таких городских достопримечательностей, как Ao Tanot Bay, Calypso Diving Koh Tao, Laem Thian. В Tanote Villa Hill делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Лучшие услуги отеля включают бесплатный Wi-Fi в номерах, ежедневная уборка, прачечная самообслуживания, индивидуальная регистрация заезда / отъезда, услуги такси. Атмосфера Tanote Villa Hill отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный растворимый кофе, бесплатный приветственный напиток, зеркало, тапочки - вот лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как пешеходные тропы, подводное плавание, гидромассажная ванна, частный пляж, купальня с водой из горячих источников, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. Независимо от цели вашего визита в Ко Тао отель Tanote Villa Hill является идеальным местом для проживания в волнующем и захватывающем отдыхе.

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Адрес / Карта

20/3 M.3 Tanote Bay, Tanote Bay, Koh Tao, Thailand, 84360

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