La colline de la villa Tanote - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Offrant un hébergement de qualité dans le quartier sportif, romantique et plages de Koh Tao, Tanote Villa Hill est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers. Situé à 5 km de l'animation de la ville, cet hôtel 3 étoiles bénéficie d'un excellent emplacement et permet d'accéder aux plus grandes attractions de la ville. Havre de repos et de détente, l'hôtel vous offrira un renouveau total à quelques pas des nombreuses attractions de la ville telles que la baie d'Ao Tanot, Calypso Diving Koh Tao, Laem Thian. Au Tanote Villa Hill, tous les efforts sont faits pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Les principales caractéristiques de l'hôtel incluent Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, laverie automatique, enregistrement/départ privés, service de taxi. L'ambiance de Tanote Villa Hill se reflète dans chaque chambre. télévision écran LCD/plasma, café instantané gratuit, boisson de bienvenue gratuite, miroir, chaussons ne sont que quelques-uns des équipements disponibles à travers l'établissement. L'hôtel propose de merveilleuses installations de loisirs telles que sentiers de randonnée, plongée avec tuba, bain à remous, plage privée, bain en source thermale, pour rendre votre séjour vraiment inoubliable. Quelle que soit la raison de votre visite à Koh Tao, la Tanote Villa Hill est le lieu idéal pour une escapade exaltante et passionnante.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX