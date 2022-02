Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas is no longer operating as an SANDBOX .



Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas(SHA Plus+)는 신혼여행객, 커플 및 레저 여행객에게 로맨틱하고 고급스러운 휴양지를 제공하는 해변 리조트입니다. 빌라는 당신이 동급 리조트에서 기대할 수 있는 모든 편의 시설로 강화된 독특한 성격을 가지고 있습니다. 모든 빌라에는 객실 내 금고, 미니바, 차/커피, 평면 플라즈마 TV, DVD 플레이어, 인터넷, 각종 편의용품이 완비된 초대형 욕실이 있습니다. 빌라에서 전용 플런지 풀과 그늘진 테라스를 이용하실 수도 있습니다. Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas(SHA Plus+)는 다양한 활동을 위한 훌륭한 출발점입니다. 방문객들은 바닷물 수영장 옆에서 휴식을 취하거나 스노클링, 다이빙, 낚시, 코끼리 트레킹, 세일링, 카약 또는 동굴 탐험을 위한 탐험을 주선할 수 있습니다. 음식 애호가는 요리 강습에 참석하고 정통 태국 음식을 준비하는 방법을 배울 수 있습니다. Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas(SHA Plus+)는 모든 기대를 충족시키는 인상적인 숙박 시설입니다.

