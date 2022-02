Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Baan Kan Tiang See Villa Resort - Виллы с 2 спальнями в приоритетном порядке, и Baan Kan Tiang See Villa Resort - Виллы с 2 спальнями будет получать оплату напрямую от вас.

Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas (SHA Plus +) - это пляжный курорт, предлагающий молодоженам, парам и отдыхающим романтический и роскошный отдых. Виллы имеют особый характер и оснащены всеми удобствами, которые можно ожидать от курорта этого класса. Все виллы оснащены сейфом, мини-баром, принадлежностями для чая / кофе, плазменным телевизором с плоским экраном, DVD-плеером, доступом в Интернет и очень большой ванной комнатой со всеми удобствами. Гости могут даже пользоваться собственным небольшим бассейном и тенистой террасой на вилле. Baan Kan Tiang See Villa Resort - Виллы с 2 спальнями (SHA Plus +) - отличная отправная точка для различных мероприятий. Посетители могут расслабиться у бассейна с соленой водой или организовать экспедицию, чтобы заняться сноркелингом, дайвингом, рыбалкой, катанием на слонах, парусным спортом, каякингом или исследованием пещер. Любители еды могут посетить уроки кулинарии и научиться готовить настоящие тайские блюда. Baan Kan Tiang See Villa Resort - 2 Bedroom Villas (SHA Plus +) - это впечатляющий отель, который обязательно оправдает все ваши ожидания.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Baan Kan Tiang See Villa Resort - Виллы с 2 спальнями , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Baan Kan Tiang See Villa Resort - Виллы с 2 спальнями СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.