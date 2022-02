Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Krabi Pooltara Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนกระบี่ ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง เช่น อ่าวทะเล, สนามไดร์ฟกอล์ฟกระบี่, ถ้ำหลังโรงเรียนที่อยู่ไม่ไกลนัก ผู้มาเยือนโรงแรมแห่งนี้จะต้องชอบทำเลที่ตั้งของโรงแรม กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, เช็คอิน/เช็คเอาต์ส่วนตัว, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ซักรีด, บริการแท็กซี่ การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของกระบี่ พูลธารา รีสอร์ท โทรทัศน์จอแบน, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ฟรีชา, กระจก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีที่จะผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น เรือแคนู สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ตกปลา บริการนวด กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท คือจุดหมายที่ครบวงจรสำหรับที่พักคุณภาพในจังหวัดกระบี่

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ กระบี่ พูลธารา รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด

Hotel Offer Brochure

รูปภาพเมนูอาหาร