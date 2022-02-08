KRABI TEST & GO

Краби Пултара Резорт - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
8.4
оценка с
92
Обновление February 8, 2022
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Krabi Pooltara Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Курортный отель Krabi Pooltara расположен в Бан Най Са и является идеальным местом для знакомства с Краби и его окрестностями. Отель расположен всего в 20 км от центра города, поэтому гости могут удобно расположиться для знакомства с достопримечательностями и развлечениями города. Гости отеля могут легко добраться до основных достопримечательностей города, таких как Ао Тален, Драйвинг для гольфа Краби, Пещера Ланг Ронгриан. В Krabi Pooltara Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда, ежедневную уборку, прачечную, услуги такси, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Атмосфера курорта Krabi Pooltara Resort отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, вешалка для одежды, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай, зеркало - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как лодки, каноэ, открытый бассейн, рыбалка, массаж. Krabi Pooltara Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Краби.

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Адрес / Карта

144/1 Ban Naisa, Kao-Thong, Ban Nai Sa, Krabi, Thailand, 81000

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