アッサヴァダイブリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

シャロクバーンカオの中心部に位置するアサバダイブリゾートは、タオ島を探索するのに理想的なスポットです。空港から簡単にアクセスできる3つ星ホテルです。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。アッサヴァダイブリゾートが提供する施設とサービスは、お客様に快適な滞在をお約束します。全室無料Wi-Fi、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピング、タクシーサービス、チケットサービスなどの設備は、各ゲストの便宜のためにすぐに利用できます。 30の居心地の良い部屋の1つに足を踏み入れて、その日のストレスから逃れましょう。ほとんどの部屋には、追加のバスルーム、追加のトイレ、無料のインスタントコーヒー、無料のお茶、鏡などのアメニティが揃っています。宿泊施設のハイキングコース、ダイビングは、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。アッサヴァダイブリゾートに匹敵する絶好のロケーションとサービスをお楽しみください。

