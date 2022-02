อัศวไดฟ์รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

อัศวไดฟ์รีสอร์ทเป็นสถานที่พักอันลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดื่มด่ำกับสีสันของเกาะเต่า ห่างออกไปเท่านั้น ที่พักระดับ 3 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย อัศวไดฟ์รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว ก้าวเข้าสู่ห้องพักที่น่าดึงดูดใจจากทั้งหมด 30 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดในแต่ละวัน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการคัดสรรสามารถพบได้ในห้องส่วนใหญ่ รวมถึงห้องน้ำเพิ่มเติม ห้องสุขาเพิ่มเติม กาแฟสำเร็จรูปฟรี ชาฟรี กระจก เส้นทางเดินป่า การดำน้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย เพลิดเพลินกับทำเลและบริการที่ยอดเยี่ยมที่ อัศวไดฟ์รีสอร์ท

