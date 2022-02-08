Ассава Дайв Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Чалок Баан Као, Assava Dive Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Тао. В непосредственной близости к этому 3-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Assava Dive Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, магазин, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. Зайдите в один из 30 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая дополнительную ванную комнату, дополнительный туалет, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и зеркало. Походные тропы и места для занятий дайвингом - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими Assava Dive Resort.