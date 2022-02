Ассава Дайв Резорт - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Чалок Баан Као, Assava Dive Resort является идеальной отправной точкой для экскурсий в Ко Тао. В непосредственной близости к этому 3-звездочному отелю можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Assava Dive Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Для удобства каждого гостя доступны бесплатный Wi-Fi во всех номерах, магазин, ежедневная уборка, услуги такси, билетная касса. Зайдите в один из 30 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня. В большинстве номеров есть различные удобства, включая дополнительную ванную комнату, дополнительный туалет, бесплатный растворимый кофе, бесплатный чай и зеркало. Походные тропы и места для занятий дайвингом - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Наслаждайтесь прекрасным расположением и услугами, соответствующими Assava Dive Resort.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX