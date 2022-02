รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 72 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Koh Samui Hospital

แฟร์เฮาส์วิลล่าแอนด์สปาสมุย (SHA Plus+) ตั้งอยู่อย่างเป็นส่วนตัวท่ามกลางสวนมะพร้าวบนหาดแม่น้ำ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้วันหยุดพิเศษของคุณและเพลิดเพลินกับความงามของสรวงสวรรค์ ในสวนเขตร้อนอันเขียวชอุ่มและสวนมะพร้าว คุณจะพบกับบังกะโลสไตล์ไทยภาคใต้ที่โปร่งและกว้างขวาง ซึ่งสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบ จากที่นี่ ท่านสามารถเข้าถึงหมู่บ้านชาวประมงและเรือข้ามฟากความเร็วสูงลมพระยาได้อย่างง่ายดาย ผู้ที่ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟสามารถเดินทางไปยังสันติบุรีกอล์ฟรีสอร์ทได้ภายใน 30 นาทีโดยการเดิน ทัศนียภาพอันน่าทึ่งสามารถเห็นได้จากร้านอาหารและสระว่ายน้ำในสถานที่ รวมทั้งจากชายหาดส่วนตัวของโรงแรม ระหว่างการเข้าพัก เพลิดเพลินไปกับสปา ทรีทเมนท์นวด และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดบาร์บีคิว การเดินทางไปรอบๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยบริการรถเช่าและบริการรถรับส่ง สามารถจัดทัวร์ได้ที่แผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการธุรกิจและห้องจัดประชุมสามารถจัดกิจกรรมส่วนตัวหรืองานองค์กร

