Insgesamt AQ Hotelzimmer 72 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Koh Samui Hospital

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Fair House Villen und Spa Samui , und Fair House Villen und Spa Samui wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Booking requests for Fair House Villas and Spa Samui are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ/ALQ/SANDBOX Hotels by clicking HERE.

Das Fair House Villas and Spa Samui (SHA Plus+) liegt privat inmitten der Kokospalmen am Mae Nam Beach und ist der perfekte Ort, um Ihren besonderen Urlaub zu verbringen und die Schönheit des Paradieses zu genießen. In den üppigen tropischen Gärten und Kokosnussplantagen finden Sie luftige und geräumige Bungalows im südthailändischen Stil, die sorgfältig gebaut wurden, um mit ihrer natürlichen Umgebung zu harmonieren. Von hier aus erreichen Sie bequem das Fisherman Village und die Lomprayah High Speed Ferries. Golfenthusiasten erreichen das Santiburi Golf Resort in 30 Minuten zu Fuß. Unglaubliche Aussichten können Sie vom hoteleigenen Restaurant und Pool sowie vom hoteleigenen Privatstrand genießen. Genießen Sie während Ihres Aufenthalts die Freuden des Spas, der Massageanwendungen und der Grillmöglichkeiten. Dank der verfügbaren Autovermietungen und Shuttleservices können Sie sich problemlos fortbewegen. An der 24-Stunden-Rezeption können Touren arrangiert werden und das Businesscenter und die Konferenzeinrichtungen können für private oder geschäftliche Veranstaltungen genutzt werden.

ALLE AQ-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 180+ AQ Hotels