SAMUI (SHA+) TEST & GO

フェアハウスヴィラズアンドスパサムイ - AQ / ASQ

Samui (SHA+)
8.3

606レビューによる評価
更新日 February 23, 2022
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迅速な対応
100% 保証金
合計AQホテルの部屋 72 ベッドルーム
パートナー病院 Koh Samui Hospital

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メナムビーチのココナッツの木立に囲まれたプライベートな場所にあるフェアハウスヴィラズアンドスパサムイ（SHA Plus +）は、特別な休暇を過ごし、楽園の美しさを楽しむのに最適な場所です。緑豊かなトロピカルガーデンとココナッツプランテーションには、自然環境と調和するように注意深く建てられた、風通しの良い広々としたタイ南部スタイルのバンガローがあります。ここから、フィッシャーマンビレッジとロンプラヤ高速フェリーに簡単にアクセスできます。ゴルフ愛好家のサンティブリゴルフリゾートは徒歩30分以内にあります。敷地内のレストランとプール、ホテルのプライベートビーチから素晴らしい景色を眺めることができます。ご滞在中は、スパ、マッサージトリートメント、バーベキュー施設をお楽しみください。レンタカーやシャトルサービスを利用できるので、移動が簡単にできます。ツアーは24時間対応のフロントデスクで手配でき、ビジネスセンターと会議施設を使用してプライベートまたは企業のイベントを開催できます。

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