थाईलैंड सैंडबॉक्स आवश्यकताएँ

15 दिन कवरेज

Insurance Company Name Package Price Days Covered Coverage Amount FWD ฿ 650 30 Days $ 20K USD MSIG ฿ 660 15 Days $ 10K USD WorldTrips ฿ 1,117 15 Days $ 50K USD LUMA ฿ 2,059 21 Days $ 10K++ USD TuneProtect ฿ 2,299 30 Days $ 10K USD AXA ฿ 2,504 15 Days $ 30K USD ACS ฿ 2,698 30 Days $ 100K USD Thai General Insurance Association ฿ 11,000 30 Days $ 100K USD

Online approved within 24 hours (unless otherwise specified)

* prices which are not originally in THB have been converted to THB, and may not be exact.