Требования к песочнице для Таиланда

Страховка должна покрывать путешествия, а также COVID-19 .

COVID-19 coverage meets the 50,000 USD coverage requirement to enter thailand, as well as the 100,000 USD visa requirement for some visas.

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.

* Страховой пакет должен покрывать полный срок пребывания въездной визы.