Configuration requise pour le bac à sable en Thaïlande

L'assurance doit couvrir le voyage, ainsi que COVID-19 .

COVID-19 coverage meets the 50,000 USD coverage requirement to enter thailand, as well as the 100,000 USD visa requirement for some visas.

The following packages are all acceptable for Thailand Pass applications.

Valid for Test & Go, Sandbox, and AQ stay.

* Le forfait d'assurance doit couvrir la totalité du séjour du visa sur lequel vous allez entrer.