มูนสโตนเป็นวิลล่าส่วนตัวที่ต้องมีประสบการณ์จึงจะชื่นชมอย่างแท้จริง เป็นวิลล่าที่ดีที่สุดบนเกาะสมุย เหมาะสำหรับกลุ่มทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับวันหยุดพักผ่อนพิเศษกับครอบครัวและเพื่อนฝูง จนถึงตอนนี้ 100% ของแขกที่เคยพักในวิลล่าแห่งนี้ได้เขียนรีวิวที่สมบูรณ์แบบ ในช่วงปีแรกของเรา เราขอเสนอราคาส่วนลดอย่างมากสำหรับการเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป เพื่อให้เราสามารถต้อนรับคุณสู่การเข้าพักครั้งแรกที่ Moonstone! จองตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ เนื่องจากราคาเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ได้หลังจากปี 2019! จากช่วงเวลาที่คุณก้าวเข้าสู่ Moonstone คุณจะรู้ว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่พิเศษ ตั้งอยู่ริมทะเลโดยตรงพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกที่กว้างไกลเหนือชายฝั่งทางเหนือของเกาะสมุย คุณจะเพลิดเพลินไปกับความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ในย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะ มูนสโตนเป็นประสบการณ์วิลล่าส่วนตัวที่มีพนักงานเต็มรูปแบบซึ่งมักจะจองล่วงหน้าหลายเดือน ทำไม? เพราะที่นี่เป็นเพียงวิลล่าที่เสนอสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:- ความเป็นส่วนตัว เมื่อคุณอยู่ในวิลล่าคุณรู้สึกเหมือนเป็นรีสอร์ทส่วนตัวของคุณเอง - ที่ตั้ง 10 นาทีสู่แหล่งช้อปปิ้ง ชายหาด ร้านอาหาร และสถานบันเทิงที่ดีที่สุดบนเกาะ - พนักงานในวิลล่า วิลล่าหรูส่วนใหญ่มีพนักงานเพียง 2 คน ที่ Moonstone เรามีพนักงานประจำ 5-In-Villa Dining เชฟส่วนตัวของเราจะทำให้คุณทึ่ง - มุมมอง มูนสโตนมีทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกที่ดีที่สุดบนเกาะ - ระดับการอยู่อาศัยที่กว้างขวาง วิลล่าแบบ 5 หรือ 6 ห้องนอนอื่นๆ อาจดูดีในภาพ แต่มักจะรู้สึกแออัดเมื่อคุณมาถึง ระดับการอยู่อาศัยของมูนสโตนนั้นกว้างขวาง- ความบันเทิง Moonstone มีห้องโรงละคร/เกมเต็มรูปแบบ พร้อมด้วยห้องออกกำลังกาย - ริมทะเล ใช่ มูนสโตนตั้งอยู่ริมทะเลโดยตรงพร้อมทางเข้าส่วนตัวของเราซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเปิดเรือคายัคของเราได้ฟรีสำหรับแขก - หาดทรายที่สวยงามเพียงเดิน 200 เมตร- เรือคายัคทะเล แขกสามารถปล่อยจากที่พักของเราได้ฟรี oceanfront- Luxury Perfected จองเลย.....ถ้าวันที่คุณว่าง!!

