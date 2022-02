รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 58 ห้องนอน

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 35 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ อวานี+ สมุย รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ อวานี+ สมุย รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Avani Deluxe Room 42 m² ฿26,900 - 7 Day AQ ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿21,000 - 5 Day Test & Go ฿16,700 - 4 Day Test & Go ฿13,000 - 2 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ซื้อ 7-Eleven

ระเบียง (เข้าได้เต็มที่)

ห้องเชื่อมต่อ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

คู่รักที่ไม่ได้แต่งงาน

มีห้องสูบบุหรี่

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant พูลวิลล่า 68 m² ฿47,500 - 7 Day AQ ฿47,500 - 7 Day Sandbox ฿35,000 - 5 Day Test & Go ฿28,600 - 4 Day Test & Go ฿19,400 - 2 Day Test & Go ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ เครื่องชงกาแฟ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

สระว่ายน้ำ

Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) เป็นที่พักน่าสนใจหากคุณจะไป สมุย จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่เดินทางสะดวก อวานี+ สมุย รีสอร์ท (SHA Plus+) มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด ที่พักมีห้องพัก 58 ห้องและวิลล่า (ริมชายหาด) ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์จอแบน, ผ้าปูที่นอน, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก, โซฟา แขกของห้องดีลักซ์และอวานี พูล วิลล่า สามารถเช็คอินและเช็คเอาท์ได้ตลอดเวลาของวัน ผู้เข้าพักจะต้องแจ้งที่พักล่วงหน้า 48 ชั่วโมงเพื่อเตรียมการ ตลอดทั้งวัน คุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของการดำน้ำสน็อกเกิล แคนู ชายหาดส่วนตัว สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สวน ไม่ว่าคุณจะมาเกาะสมุยด้วยเหตุผลใด Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหยุดพักที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้น

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Avani Accommodation

Daily Breakfast

Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)

แสดงโรงแรม AQ ทั้งหมด ค้นหาโรงแรมในเครือ AQ ทั้งหมด 180 แห่ง