バンズダイビングリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

タオ島の便利な場所にあるバンズダイビングリゾートは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてのものに簡単にアクセスできます。冒険したい人のために、レインボーフィッシュダイバー、グッドタイムアドベンチャー、サイリービーチは訪問者が利用できるアトラクションのほんの一部です。バンズダイビングリゾートでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力をしています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ゲストの快適さと便利さのために、ホテルでは全室での無料Wi-Fi、毎日のハウスキーピング、チケットサービス、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fiを提供しています。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの部屋には、テレビLCD /プラズマスクリーン、追加のトイレ、鏡、タオル、インターネットアクセスが備わっています。ワイヤレス(無料)で、最も目の肥えたゲストを喜ばせます。ホテルでは、プライベートビーチ、屋外プール、スパ、マッサージ、プール(子供用)など、多くのユニークなレクリエーションの機会を提供しています。訪問の目的が何であれ、Ban's DivingResortはタオ島での滞在に最適です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索