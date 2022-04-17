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Wings Phuket Villa by Two Villas Holiday 位于邦涛海滩，提供美丽的现代 - 中式夏季风格别墅，带有正宗的乡村私人游泳池和日光浴平台。酒店在所有区域提供免费无线网络连接。可以在酒店内停车。这间自助式住宿距离普吉岛乐古浪高尔夫俱乐部 1.9 公里，距离 Cherng Talay 警察局 2.4 公里。 Layan海滩距离酒店有10分钟路程。普吉机场距离酒店有 11 公里。两座别墅假日之翼普吉岛别墅提供 2 种风格的别墅，以优雅的主题和舒适的风格装饰供您选择。别墅配有空调，客人可以享受私人游泳池和花园美景。设施齐全的小厨房配有冰箱。私人浴室配有浴缸或淋浴。这家酒店的其他设施包括旅游咨询台和烧烤设施。酒店可应要求安排汽车租赁和机场班车服务。
68/80 Moo 4, Pasak Soi 8, Cherngtalay, Thalang District, Phuket, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110