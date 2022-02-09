阳台酒店 - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Verandah Hotel (SHA Plus+) 坐落在奥南的中心地带，距离白色沙滩和安达曼海仅 200 米。酒店的战略位置确保客人可以快速轻松地到达当地的许多景点。酒店以色彩鲜艳、明亮的概念设计，布置高雅，配有来自世界各地的精选作品。客人将在入住期间体验到高品质的客房设施。 Verandah Hotel (SHA Plus+) 提供 37 间以异国情调的摩洛哥风格装修的时尚客房，拥有精美夺目的装饰、大理石效果饰面和精美的家具。舒适的床铺、现代设施和有线电视可帮助客人在漫长的一天后恢复活力。每间客房都配有空调和私人阳台，可俯瞰美丽的石灰岩山脉或碧绿的安达曼海。 The Verandah Hotel (SHA Plus+) 为酒店客人提供卓越的服务和广泛的设施，致力于确保您的住宿尽可能舒适。咖啡厅酒吧、游泳池以及通往电梯和客房的安全钥匙卡，只是让这家酒店与众不同的设施中的一小部分。 Verandah Hotel (SHA Plus+) 是情侣、团体和家庭的绝佳选择。