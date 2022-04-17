请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

无论您是旅游者还是商务旅行，富海滩酒店都是游览甲米时的绝佳住宿选择。这家四星级酒店距市中心仅 2 公里，距机场 25 公里，每年都吸引着众多旅客。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。富海滩酒店提供无可挑剔的服务和所有必要的便利设施，以振奋旅客。酒店的主要特色包括所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、便利店、每日客房清洁服务、出租车服务。 52 间客房分布在 2 层楼，提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，如液晶电视/等离子电视、免费迎宾饮品、镜子、拖鞋、毛巾。酒店的室外游泳池和花园是忙碌了一天后放松身心的理想场所。富海滩酒店是在甲米寻求魅力、舒适和便利的旅客的理想下榻之所。