KRABI TEST & GO

富海滩酒店 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.7
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更新于 April 17, 2022
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323 Moo5 Aonang Muang, Nopparat Thara, Krabi, Thailand, 81180

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