SAMUI TEST & GO

苏梅岛蜂巢酒店 - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.3
通过
1255条评论进行评分
更新于 February 15, 2022
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1 REVIEW

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便利设施/功能

  • Pool with sea view
  • Free WiFi
  • Beachfront
  • Airport shuttle
  • Free parking
  • Tea/Coffee Maker
  • Bar
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分数
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🇿🇦Estée du Plessis

评论于 28/10/2021
到达 21/10/2021
5.0 Standard Room
正数     
  • Close to the beach. Good food. Shops and restaurants near by.
负面的
  • None.

They were absolutely amazing. Super kind and very welcoming. We felt safe and at home. Good food and service!

食物菜单图片

地址/地图

124/264 Moo 3 Maret, Lamai Beach, Koh Samui, Suratthani, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84130

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