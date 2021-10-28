Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与苏梅岛蜂巢酒店以优先方式，以及苏梅岛蜂巢酒店从你会直接收取货款。

拉迈旺塔海滩度假村在 进行了翻修，保证客人无论是在苏梅岛出差还是休闲度假，都能获得愉快的住宿体验。酒店距离市中心 10 公里，方便客人前往重要的城镇设施。从酒店可轻松前往城市的众多景点和地标，如 Wat Sila Ngu 寺、Hin Ta Hin Yai、Wat Samret。拉迈旺塔海滩度假村提供无可挑剔的服务以及所有必要的设施，让旅客们活力四射。酒店提供各种顶级设施，例如所有客房的免费无线网络连接、每日客房清洁、24 小时前台、行李寄存、公共区域的无线网络连接。客人可以从 74 间客房中进行选择，所有客房都散发着完全和平与和谐的氛围。酒店提供一流的设施，包括室外游泳池、按摩、花园，让您在城市充满活力的一天后放松身心。拉迈旺塔海滩度假村是您在苏梅岛寻找优质酒店住宿的一站式目的地。