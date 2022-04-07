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Frutta 精品酒店位于芭东海滩，交通便利，位于市中心，骑自行车只需 5 分钟，步行 900 米即可到达芭东海滩。酒店的位置方便客人前往重要的城镇设施。由于靠近斯芬克斯剧院、芭东医院和 All 4 Diving 等城市的主要景点，这家酒店的住客会非常喜欢它的位置。弗鲁塔精品酒店酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。酒店提供保姆服务、酒吧/酒馆、公共区域的无线网络连接、吸烟区和自行车出租服务，以确保客人获得最大的舒适度。 The Frutta Boutique Hotel 的氛围体现在每间客房中。淋浴、空调、熨烫设施、互联网接入和电视只是您可以使用的部分设施。酒店的众多娱乐项目确保您在入住期间有很多活动可做。无论您的旅行目的是什么，Frutta 精品酒店都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。