预约请求,把你放在直接联系与洛基精品度假村以优先方式,以及洛基精品度假村从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 特别优惠 单击请求查看 最大值 1 Adult Deluxe Garden View - Test & Go (Newly Renovated) 35 m² ฿25,850 - 7 Day Sandbox ฿19,850 - 5 Day Test & Go ฿14,650 - 4 Day Test & Go ฿11,450 - 2 Day Test & Go ฿5,950 - 1st Day Test & Go ฿5,950 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池 特别优惠 单击请求查看 最大值 1 Adult Deluxe Pool View - Test & Go (Newly Renovated) 40 m² ฿28,650 - 7 Day Sandbox ฿21,850 - 5 Day Test & Go ฿16,250 - 4 Day Test & Go ฿12,250 - 2 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿6,350 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

户外设施

工作空间 特别优惠 单击请求查看 最大值 1 Adult Premier Ocean View - Test & Go (Newly Renovated) 42 m² ฿37,750 - 7 Day Sandbox ฿28,350 - 5 Day Test & Go ฿21,450 - 4 Day Test & Go ฿14,850 - 2 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ฿7,650 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池

工作空间 特别优惠 单击请求查看 最大值 1 Adult 2 Bedroom Pool Villas - Test & Go (Newly Renovated) 120 m² ฿85,350 - 7 Day Sandbox ฿62,350 - 5 Day Test & Go ฿48,650 - 4 Day Test & Go ฿28,850 - 2 Day Test & Go ฿14,650 - 1st Day Test & Go ฿14,650 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

允许健身

国际频道

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池

工作空间

这家别致的酒店可俯瞰泰国湾的壮丽景色,步行不远便可抵达拉迈市中心,是享受无与伦比的放松的理想场所。酒店设有适合情侣或家庭入住的客房和别墅,酒店的客房拥有独特的特色,并配备了客人可以从同类酒店中获得的所有设施。娱乐设施包括一间游戏室和两个游泳池,一个位于海滨,另一个位于花园中。还有一个美丽的小酒馆/餐厅,客人可以在那里享用完美无暇的菜肴来结束夜晚。保存完好的住宿和一流的设施使洛基精品度假村成为一个精致的下榻之所。

分数 4.8 /5 优秀的 基于 1 审查 评分 1 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 🇩🇪 Eichler 到达 02/10/2021 4.8 Deluxe Garden View 正数 service, service, service Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect, Perfect,

