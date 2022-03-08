Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Proud Phuket Hotel 坐落在普吉机场的中心地带，是游览普吉岛的理想下榻之地。这家酒店距离奈扬海滩仅数米，毗邻 Sirinath 国家公园，保证让您的旅行成为一次难忘的旅行。距国际机场仅 5 分钟路程，距城镇 30 分钟路程。 Proud Phuket Hotel酒店竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。仅举几例酒店的设施，所有客房均提供免费无线网络连接、24 小时保安、出租车服务、每日客房清洁服务、24 小时前台。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。部分客房提供免费茶水、毛巾、拖鞋、免费速溶咖啡、沙发。酒店提供各种一流的娱乐设施，包括桑拿浴室、室外游泳池、水疗中心、按摩服务、儿童俱乐部。在 Proud Phuket Hotel 体验专业服务和各种特色的迷人融合。