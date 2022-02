PRIME TOWN - 普吉岛豪华港口酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. 这家酒店最近收到32预订请求。 赶快!

预约请求,把你放在直接联系与PRIME TOWN - 普吉岛豪华港口酒店以优先方式,以及PRIME TOWN - 普吉岛豪华港口酒店从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大值 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY Mountain View X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant SUPERIOR MOUNTAIN VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿12,430 - 7 Day Sandbox ฿10,450 - 5 Day Test & Go ฿7,160 - 4 Day Test & Go ฿7,480 - 2 Day Test & Go ฿4,190 - 1st Day Test & Go ฿4,190 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 3 Adults, 1 Child, 1 Infant FAMILY POOL VIEW X 3 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,430 - 7 Day Sandbox ฿11,250 - 5 Day Test & Go ฿7,860 - 4 Day Test & Go ฿7,980 - 2 Day Test & Go ฿4,590 - 1st Day Test & Go ฿4,590 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant HONEYMOON WITH POOL VIEW X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 23 m² ฿13,130 - 7 Day Sandbox ฿10,950 - 5 Day Test & Go ฿7,560 - 4 Day Test & Go ฿7,680 - 2 Day Test & Go ฿4,290 - 1st Day Test & Go ฿4,290 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 2 Adults, 1 Child, 1 Infant DELUXE EXTRA LARGED BED X 2 PAX (not include breakfast / non refund) 31 m² ฿13,830 - 7 Day Sandbox ฿11,450 - 5 Day Test & Go ฿7,960 - 4 Day Test & Go ฿7,880 - 2 Day Test & Go ฿4,390 - 1st Day Test & Go ฿4,390 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

户外设施

游泳池 最大值 4 Adults, 1 Child, 1 Infant GRAND DELUXE FAMILY WITH POOL VIEW X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 41 m² ฿14,830 - 7 Day Sandbox ฿12,250 - 5 Day Test & Go ฿8,660 - 4 Day Test & Go ฿8,380 - 2 Day Test & Go ฿4,790 - 1st Day Test & Go ฿4,790 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池 最大值 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE B WITH BATHTUB TOP FLOOR X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 45 m² ฿21,130 - 7 Day Sandbox ฿16,750 - 5 Day Test & Go ฿12,260 - 4 Day Test & Go ฿10,180 - 2 Day Test & Go ฿5,690 - 1st Day Test & Go ฿5,690 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 浴缸

允许健身

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池 最大值 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE A WITH POOL ACCESS X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 46 m² ฿23,930 - 7 Day Sandbox ฿18,750 - 5 Day Test & Go ฿13,860 - 4 Day Test & Go ฿10,980 - 2 Day Test & Go ฿6,090 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 允许健身

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池 最大值 4 Adults, 1 Child, 1 Infant 2 BEDROOMS PENTHOUSE C WITH BATHTUB X 4 PAX (not include breakfast / non refund) 61 m² ฿25,330 - 7 Day Sandbox ฿19,750 - 5 Day Test & Go ฿14,660 - 4 Day Test & Go ฿11,380 - 2 Day Test & Go ฿6,290 - 1st Day Test & Go ฿6,290 - 5th Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 浴缸

允许健身

互联网-无线上网

客厅

户外设施

游泳池

PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET … 最便利的位置中心酒店,最好的位置和预算是可能的!!!我们位于普吉岛的中心地带,时间有限或繁忙时间不再是问题,只需步行几分钟即可到达普吉岛最大的购物中心“Central Floresta PHUKET”和泰国最大的水族馆 ATRIUSLAND PHUKET”也关闭了最有名的夜市“NAKA NIGHT MARKET”,距离仅 5 分钟路程,7 分钟即可到达最大的免税百货商店“KING POWER” 而且只需 20 分钟或更短时间即可到达普吉岛的所有著名海滩并轻松浏览普吉岛的所有景点。那么为什么要支付太多的交通费呢? , PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET 是满足您所有需求的最佳答案 PRIME TOWN - Posh & Port Hotel PHUKET 还致力于确保客人在最佳位置体验最独特的服务和便利的生活方式,超出客人的期望我们广泛的一体化设施,例如所有酒店区域的免费 Wifi、游泳池、健身室、桑拿房、24 小时前台、每日客房清洁、24 小时闭路电视保安、电梯、停车场、等等。

便利设施/功能 室外游泳池(成人和儿童)

Fitness

桑拿

停车场

Wifi(所有区域)

*** 所有设施免费

显示所有沙盒酒店 搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店

分数 0.0 /5 未分级 基于 0 评论 评分 0 优秀的 0 非常好 0 平均数 0 较差的 0 糟糕的 PRIME TOWN - 普吉岛豪华港口酒店的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。 留下评论 PRIME TOWN - 普吉岛豪华港口酒店 查看所有评论 如果您是的客人,那么如果您留下详细的评论,那么酒店以及我们的观众将非常感激。