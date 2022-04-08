KRABI TEST & GO

皮皮岛悬崖海滩度假村 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.2
通过
1124条评论进行评分
更新于 April 8, 2022
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 0
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 1
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 2
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 3
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 4
Phi Phi Cliff Beach Resort - Image 5
+18 相片

请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

游览皮皮岛时，您会在皮皮岛悬崖海滩度假村 (Phi Phi Cliff Beach Resort) 感到宾至如归，这里提供优质的住宿和一流的服务。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在皮皮岛悬崖海滩度假村，我们竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。所有客房均提供免费 Wi-Fi、24 小时保安、每日客房清洁、公共区域 Wi-Fi、家庭房只是皮皮岛悬崖海滩度假村区别于市内其他酒店的部分设施。皮皮岛悬崖海滩度假村拥有 54 间卧室。所有客房都布置高雅，许多甚至提供诸如液晶电视/等离子屏幕、镜子、沙发、毛巾、雨伞等舒适设施。酒店的娱乐设施，包括室外游泳池，专为休闲和放松而设计。无论您出于何种原因前往皮皮岛，皮皮岛悬崖海滩度假村都是令人振奋和令人兴奋的度假胜地。

显示所有酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是皮皮岛悬崖海滩度假村的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 皮皮岛悬崖海滩度假村
查看所有评论

地址/地图

279 Moo.7 Ao-nang Maung Krabi , Ton Sai Bay, Koh Phi Phi, Thailand, 81210

合作伙伴酒店

SAii皮皮岛村
8.7

3402 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

皮皮岛海景酒店
8.5

414 评论
฿-1
皮皮岛度假村
8.4

1621 评论
฿-1
瑞亚维迪酒店
9.3

1023 评论
฿-1
钻石洞度假村及水疗中心
6.7

553 评论
฿-1
Lanta Pearl Beach Resort
8.4

321 评论
฿-1
帕南度假村旅馆
7.9

2864 评论
฿-1
和平拉古娜度假村
8.1

3503 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU