请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

游览皮皮岛时，您会在皮皮岛悬崖海滩度假村 (Phi Phi Cliff Beach Resort) 感到宾至如归，这里提供优质的住宿和一流的服务。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在皮皮岛悬崖海滩度假村，我们竭尽全力让客人感到舒适。为此，酒店提供最好的服务和设施。所有客房均提供免费 Wi-Fi、24 小时保安、每日客房清洁、公共区域 Wi-Fi、家庭房只是皮皮岛悬崖海滩度假村区别于市内其他酒店的部分设施。皮皮岛悬崖海滩度假村拥有 54 间卧室。所有客房都布置高雅，许多甚至提供诸如液晶电视/等离子屏幕、镜子、沙发、毛巾、雨伞等舒适设施。酒店的娱乐设施，包括室外游泳池，专为休闲和放松而设计。无论您出于何种原因前往皮皮岛，皮皮岛悬崖海滩度假村都是令人振奋和令人兴奋的度假胜地。