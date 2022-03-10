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OZO Chaweng Samui 专为商务和休闲旅客而设计，地理位置优越，位于查汶，这是一个与朋友和家人一起享用美食和娱乐的热门社区。从酒店可轻松抵达机场，还可轻松前往岛上的必看景点。 OZO Chaweng Samui 拥有现代旅行者所需的一切，从其团队无可挑剔的服务到所有基本设施。酒店设施包括整个度假村的免费无线网络连接、24 小时前台、残疾人设施、快速入住/退房和行李寄存服务。 OZO Chaweng Samui 拥有 208 间布置高雅的客房和套房，供您在一天漫长的旅行和探索之后享受。所有客房均提供舒适设施，例如智能液晶电视、衣架、镜子、沙发和壁橱。客人可以享受美妙的娱乐设施，包括原始海滩、健身中心、带儿童区的室外游泳池，让您度过真正难忘的时光。 OZO Chaweng Samui 是前往苏梅岛的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。