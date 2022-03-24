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新广场芭东 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
通过
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更新于 March 24, 2022
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New Square Patong 专为商务和休闲旅行而设计，地理位置优越，位于该市最受欢迎的地区之一芭东。这家 3 星级酒店距市中心和机场仅咫尺之遥，每年都吸引着众多旅客。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 New Square Patong 提供无可挑剔的服务和所有必要的便利设施，让疲惫的旅客充满活力。酒店的主要特色包括所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、神社、每日客房清洁服务、24 小时前台。酒店的住宿设施经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到纯平电视、免费速溶咖啡、免费茶水、更衣室、储物柜。无论您是健身爱好者，还是只是在辛苦一天后寻找放松的方式，您都可以享受到健身中心、室外游泳池、日光浴室、花园等休闲设施。如果您正在普吉岛寻找舒适便利的住宿，请让新芭东广场成为您的家外之家。

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99/11 Phang-Muang Sai Kor Road, Patong, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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