PHUKET TEST & GO

普吉岛卡伦海滩瑞享度假村及水疗中心 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.5
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1703条评论进行评分
更新于 April 20, 2022
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普吉岛卡伦海滩瑞享度假村及水疗中心以帮助客人放松为荣，入住后您将恢复活力，回到忙碌的日常生活中。卡伦海滩就在酒店对面，距离两个 18 洞高尔夫球场不到 30 分钟车程。对于那些寻求冒险的人来说，雨林、瀑布和令人兴奋的潜水无处不在。回到酒店后，享受全天餐饮、泰国美食、正宗的巴西油条和令人垂涎的甜点。日落时分，晚餐前前往卡伦海滩广场享用一杯鸡尾酒。酒店的 Game Lounge 全天候开放，让孩子们玩乐的 Play Zone 包括从定制活动到 PlayStations 的一切。去spa也是必须的。普吉岛卡伦海滩瑞享度假村及水疗中心地理位置优越，服务无可挑剔，是普吉岛真正的完美度假胜地。

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509 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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