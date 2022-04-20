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普吉岛卡伦海滩瑞享度假村及水疗中心以帮助客人放松为荣，入住后您将恢复活力，回到忙碌的日常生活中。卡伦海滩就在酒店对面，距离两个 18 洞高尔夫球场不到 30 分钟车程。对于那些寻求冒险的人来说，雨林、瀑布和令人兴奋的潜水无处不在。回到酒店后，享受全天餐饮、泰国美食、正宗的巴西油条和令人垂涎的甜点。日落时分，晚餐前前往卡伦海滩广场享用一杯鸡尾酒。酒店的 Game Lounge 全天候开放，让孩子们玩乐的 Play Zone 包括从定制活动到 PlayStations 的一切。去spa也是必须的。普吉岛卡伦海滩瑞享度假村及水疗中心地理位置优越，服务无可挑剔，是普吉岛真正的完美度假胜地。