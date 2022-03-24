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小天堂度假村位于帕岸岛的哈林，是游客的热门选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在这家帕岸岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁、自助洗衣店、票务服务、行李寄存等现场设施。走进 5 间温馨的客房之一，享受各种便利设施，如液晶电视/等离子屏幕、衣架、镜子、毛巾、互联网接入 - 无线（免费），部分客房提供无线网络（免费），摆脱一天的压力。酒店提供各种一流的休闲设施，包括私人海滩、温泉浴池、室外游泳池、水疗中心、按摩服务。 Little Paradise Resort 度假村是前往帕岸岛的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。