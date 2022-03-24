SAMUI (SHA+) TEST & GO

小天堂度假村 - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
8.5
通过
190条评论进行评分
更新于 March 24, 2022
Little Paradise Resort - Image 0
Little Paradise Resort - Image 1
Little Paradise Resort - Image 2
Little Paradise Resort - Image 3
Little Paradise Resort - Image 4
Little Paradise Resort - Image 5
+14 相片
快速反应

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

小天堂度假村位于帕岸岛的哈林，是游客的热门选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在这家帕岸岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、每日客房清洁、自助洗衣店、票务服务、行李寄存等现场设施。走进 5 间温馨的客房之一，享受各种便利设施，如液晶电视/等离子屏幕、衣架、镜子、毛巾、互联网接入 - 无线（免费），部分客房提供无线网络（免费），摆脱一天的压力。酒店提供各种一流的休闲设施，包括私人海滩、温泉浴池、室外游泳池、水疗中心、按摩服务。 Little Paradise Resort 度假村是前往帕岸岛的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。

SHOW ALL HOTELS
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是小天堂度假村的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 小天堂度假村
查看所有评论

地址/地图

130/46 Moo6, (Haad Rin Nok), Baan Tai, Koh Phagnan, Haad Rin, Koh Phangan, Thailand, 84280

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

帕利塔旅馆
8.8

553 评论
฿-1
帕岸岛瓦里瓦纳度假村
9.2

103 评论
฿-1
皇家孟苏梅岛别墅
8.4

673 评论
฿-1
安纳塔拉拉萨南达帕岸岛别墅
9.2

333 评论
฿-1
Fair House Villas and Spa 苏梅岛
8.3

606 评论
฿-1
阿玛琳苏梅酒店
7.6

241 评论
฿-1
阿玛瑞苏梅岛
8.6

1152 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU