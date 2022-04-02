Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

这个僻静的隐蔽处可通往安达曼海上的 Khuk Kak 海滩，距离旅游区仅数分钟路程。这家低层酒店采用殖民风格建造，拥有 48 平方米的美丽豪华客房，采用柔和的米色色调，带有金色木质装饰，设有阳台，可欣赏海景。美丽的位置在海滩上，但距离村庄只有 10 分钟车程，那里有餐馆和古色古香的商店等着您。酒店设有带按摩浴缸的超大游泳池、健身室和提供美妙泰式按摩的水疗中心。俯瞰椰子树和抚平沙子的大海，酒店内的餐厅令人愉悦。自行车是免费的，是一种观赏风景的有趣方式。若要享受美食，请在离开前参加酒店的泰式烹饪课程。请输入您的首选入住日期并提交我们的在线预订表格，以便在考拉兰花海滩度假村 (SHA Plus+) 进行预订。